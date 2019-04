Die städtische SVP war am vergangenen Samstag als Osterhasen in Olten unterwegs. Wie schon in den vergangenen Jahren verteilte die SVP Stadt Olten auf der Kirchgasse allen Passantinnen und Passanten gefärbte Ostereier. Diese schöne Ostertradition hat wieder zu vielen interessanten Gesprächen mit politisch interessierten Oltnerinnen und Oltnern geführt. Die SVP Stadt Olten wird sich auch weiterhin für eine bürgerliche Politik in der Dreitannenstadt einsetzen.