Vertreter der drei grössten Bündner Eisenbahnvereine sowie der RhB Historic trafen sich gestern anlässlich eines Workshop im Museum der Schweizerischen Wagonsfabrik Schlieren.



Bereits heute bieten der Club 1889, der Verein Dampffreunde der RhB oder der Verein Pro Salonwagen auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn, kurz RhB über 50 Sonderfahrten mit historischen RhB Zügen an. Die drei Vereine zählen zusammen über 1000 Mitglieder. Die Fahrten über die weltbekannte Albula- und Berninalinie, die seit 2008 zum UNESCO Welterbe gehört, ziehen jedes Jahr zahlreiche Bahnfans aus aller Welt ins Bündnerland.



Integrales Gesamtkonzept für Bündner Bahnkultur



Unter dem Motto «futur cumünaivel - gemeinsame Zukunft» wollen diese Vereine künftig noch enger Zusammenarbeiten und ein Gesamtkonzept für die Bündner Bahnkultur erarbeiten. Die Verantwortlichen trafen sich dazu gestern erstmals im Wagi-Museum zu einem ganztägigen Workshop.

Die Wagonsfabrik Schlieren lieferte bereits seit 1902 einen beachtlichen Teil an Schienenfahrzeugen an die Rhätische Bahn, daher bot sich das Museum ausserhalb von Graubünden als neutraler Austragungsort an. «Für uns ist es eine Ehre, dass wir als Gastgeber in Schlieren einen solch zukunftsweisenden Anlass im Wagi-Museum durchführen konnten», sagt Patrick Bigler vom historischen Erbe der Wagonsfabrik Schlieren.



Das Wagi- und Gasi Museum spannten zusammen

Organisiert hat den Workshop unter anderem Fredy Pfister, Präsident des Club 1889. Er setzt sich zusammen mit seinem Verein aktiv dafür ein, dass die Neupositionierung des Bündner Bahnkulturangebotes im Einklang mit den historic Vereinen stattfinden kann. «Das Wagi-Museumsteam unter der Leitung von Patrick Bigler und zwei Mitgliedern des Gasi-Museum in Schlieren schufen eine optimale Workshop-Umgebung, die zum Denken und Reden anregte», sagt Fredy Pfister.

Bei einem abschliessenden gemeinsamen Besuch mit der historic Schlieren im Tram Museum Zürich erhielt die Bündner Delegation noch einen Einblick in die lange Tram Geschichte von Zürich.