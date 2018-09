Mia Kadoic (Kumite +68kg) ging in der Disziplin Kumite (Kategorie U21 & Elite) an den Start und kämpfte sich über Gegnerinnen aus Schweden und Dänemark bis in den Viertelfinal vor. Dort unterlag sie knapp und konnte sich via Trostrunde gegen Luxemburg noch die Bronzemedaille sichern. Nur Kars (Kumite -55kg/U21) kämpfte sich über Deutschland, Luxemburg und Holland bis in den Halbfinal, wo auch sie gegen ihre Gegnerin knapp unterlag und im Kampf um Bronze gegen Frankreich klar mit 10:2 Punkten als Siegerin hervorging.

Am Internationalen Lions Cup waren über 900 KaratesportlerInnen aus 29 Nationen und 178 Vereinen am Start.