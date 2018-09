Am Wochenende des 8./9. Septembers fanden sich im bernischen Burgdorf 139 Vereine zusammen, um anlässlich der Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2018 in ihren jeweiligen Disziplinen um den Meistertitel zu kämpfen. Mit dabei der TV Lenzburg, der sich mit einer starken Leistung den dritten Rang in der Disziplin Boden sicherte.