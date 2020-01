BPW Olten Clubabend mit Maya Onken: «Frau sein - ein Balanceakt»

Der erste BPW Anlass in diesem Jahr stand ganz im Zeichen der Frau. Nach dem herzlichen Willkommensgruss durch die BPW Präsidentin Petra Müller folgte das spannende und mitreissende Referat von Frau Maya Onken, Buchautorin und Dozentin in

Methodik / Didaktik, Kommunikation, Coaching und Psychologie der Onken Academy.



Maya Onken beginnt ihr Referat mit der Aussage, dass wir Frauen alle Jongleurinnen sind. Sie bespricht humorvoll und praxisnah die verschiedenen Familienmodelle und bringt Vorschläge und Empfehlungen mit, die Frauen beim Balancieren ihrer vielfältigen Verpflichtungen unterstützen können. Wichtig sei das Zuhören und das eigene Hineinhören, um der Familie, dem Partner, dem Arbeitsumfeld, aber auch sich selbst genügend Achtsamkeit zu schenken. Herausfordernd ist insbesondere die Lebenssituation von Frauen, welche Kinder haben und zugleich ihre berufliche Karriere verfolgen – hier müssen die verschiedenen Ansprüche fast täglich neu

ausbalanciert werden. Doch für welches Berufs- oder Familienmodell man sich auch entscheidet, stets hätten Frauen das Gefühl, sich für ihr gewähltes Modell rechtfertigen zu müssen. Gepaart wird dies mit dem Druck besonders gut sein und damit stetig zu beweisen, dass man richtig entschieden hat. Jedoch, so gibt Maya Onken zu bedenken, gäbe es kein grundsätzliches «Falsch» oder «Richtig» und deshalb sei jede

Entscheidung okay. Der Wunsch perfekt zu sein, führt letztlich immer zu Überforderung, weshalb es sich lohnt zu erkennen und gleichzeitig zu akzeptieren, wo die eigenen Grenzen liegen.



Temperamentvoll und charismatisch führte uns die Referentin durch den Abend und verglich das Leben von uns Frauen mit einer Autofahrt auf der Schnellspur Richtung Las Vegas. Auf diesem Weg gibt es viele Stopps, manchmal Umwege und vielleicht sogar einmal eine Panne – und wir dürfen nicht vergessen, dass hie und da auch ein Service des «Wagens» fällig ist.



Wir danken Maya Onken ganz herzlich für diesen äusserst attraktiven Abend, es war für uns alle eine Freude sie kennenzulernen.



Ein rundum gelungener BPW-Abend, welcher mit informativen und guten Gesprächen seinen Ausklang fand.



Elisabeth Burkhard / 17.01.2020