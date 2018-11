Für das jährliches „Grossprojekt Turnerobe“ beginnen die Vorbereitungen beim Turnverein Wiedlisbach jeweils bereits im März.



Sobald das Motto bestimmt und die wichtigsten Aufgaben verteilt sind, macht sich deine fleissige Gruppe Turnerinnen und Turnern ans Schreiben der Geschichte. Später werden dazu rund zwölf Themen für Turn- und Tanzaufführungen definiert.

Nach den Sommerferien gilt es dann langsam für alle ernst. Die Theatergruppe und die einzelnen Riegen beginnen mit dem Proben, Kostüme werden genäht, Bühnenbilder gestaltet und die Saaldekoration entworfen.



Nun steht der Endspurt an: Rund 150 Leute werden kommendes Wochenende in der Froburg Wiedlisbach im Einsatz sein. Ob auf oder hinter der Bühne, am Mischpult, an der Bar, in der Küche oder beim Garderoben putzen – alle müssen mit anpacken, damit das Grossprojekt «Turnerobe» ein Erfolg wird.

Dieses Jahr steht der Turnerobe vom TV Wiedlisbach unter dem Motto "Bonne Chance".



Aufführungen: Freitag 20.00 Uhr (Türöffnung 18.30 Uhr), Samstag 14.00 und 20.00 Uhr (Türöffnung 13.00 und 18.30 Uhr). Mit Festwirtschaft, Wein- und Cocktailbar und Tombola.

Informationen unter www.tvwiedlisbach.ch