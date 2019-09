Gretzenbach: Der Musikverein informierte im Rahmen eines Konzertes über sein Projekt Bläserklasse für Erwachsene

Bereits an der 1. Augustfeier hatte der Präsident des Musikvereins Gretzenbach auf das «MACHmit!»-Konzert hingewiesen. Angesprochen worden sind dabei alle, die Freude an der Blasmusik haben – mit dem Ziel, im kommenden Jahr eine Bläserklasse für Erwachsene beginnen zu können. «Freude und Begeisterung an Blasmusik, an eigener musikalischer Tätigkeit, an kameradschaftlichem Geist – das erleben wir mit unserem Hobby.» Diese Worte stammen vom Flugblatt, mit dem der Musikverein zu seinem MACHmit!-Konzert eingeladen hatte.

Die Musikanten boten ein dreiviertelstündiges, abwechslungsreiches Konzert – ZuhörerInnen hatte es auch. Leider fehlten die wichtigsten Personen: Erwachsene, die schon einmal ein Blasinstrument gespielt hatten oder mit diesem Hobby neu anfangen werden. Rund 15 Personen sind gesucht, die 2020 den Bläserkurs für Erwachsene besuchen wollen. Dieses Ziel besteht immer noch – und kann erreicht werden. Alle Informationen sind zu finden unter www.mvg5014.ch/bläserklasse-gretzenbach/

Die nachfolgenden Bilder und Aussagen aus Musikverein und Publikum bestätigen: Ein Versuch ist die Bläserklasse wert.

Text und Bilder: Hans-Peter Steiner