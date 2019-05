Am 19. Mai finden die Gemeindewahlen in Obersiggenthal statt. Unsere Kandidatin für den Gemeinderat und den Gemeindeammann Bettina Lutz Güttler wird von folgenden Parteien offiziell unterstützt: BDP, EVP, FDP und SVP. Es freut uns, dass wir in der Person von Bettina Lutz Güttler eine Kandidatin gefunden haben, welche auch die anderen Orts-Parteien überzeugt hat. Wir danken für die Unterstützung!

Erich Schmid

Präsident CVP Obersiggenthal