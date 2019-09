Am Samstag, 14. September, fand der 30. Behindertensporttag in Gretzenbach statt. Von unserem Verein PluSport Region Olten nahmen 22 Sportlerinnen an den verschiedensten Disziplinen teil, wie z.B. der 60-Meter-Lauf, das Tortenschleudern, der Weitsprung, das Büchsenwerfen, den Party-Parcours oder das Paddeln. Mit grossem Elan, Freude und viel Energie gaben alle ihr Bestes. Die Angehörigen, Freunde und LeiterInnen haben alle angefeuert und motiviert. Am Schluss stand das Würfeln an, welches nicht bei allen gleich beliebt ist. Je nach Zahlenwert wird man dann auf der Rangliste weiter nach vorne oder nach hinten rutschen.

Vor der Rangverkündigung trat die Guggenmusik "Goldies" auf und begeisterte alle mit ihren Songs. Zudem liessen alle TeilnehmerInnen wieder ihre Ballone in den Himmel steigen und jeder hofft, dass sein Ballon am weitesten fliegt. Letztes Jahr ist der Ballon von unserem Sportler Davide Ortis am weitesten geflogen. Welcher wird es dieses Jahr sein?

Wir sind stolz auf die unglaublichen Leistungen unserer SportlerInnen und gratulieren allen herzlich! Habt ihr super gemacht! Die Rangliste findet man unter www.behindertensporttag.ch.

Da es sich um einen Jubiläumsanlass handelte, wurde anschliessend in der Turnhalle ein Nachtessen serviert und zu Enzos Musik getanzt und gefeiert.

Vielen Dank für den tollen Anlass!

Weitere Bilder findet man unter www.plusport-olten.ch.