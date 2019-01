Mit einem soliden Sieg und einer guten Leistung im Schlussdrittel festigt Unihockey Basel Regio den zweiten Platz an der Tabellenspitze und ist vier Runden vor Abschluss der Gruppenphase weiter auf Playoff-Kurs. Best Player für Basel wird der Verteidiger Nicolas Schwob, welcher mit einem Assist und einem Tor und einer sehr guten Defensivarbeit massgebend zum verdienten Sieg beiträgt.

Das Team des finnischen Trainer-Duos Antti Peiponen und Simo Ruuskanen startete sehr gut ins erste Drittel und konnte bereits nach 53 Sekunden den Führungstreffer durch den schwedischen Neuzuzug Tim Nyh erzielen. In der Folge kämpfte das Team im zweiten Drittel ohne Torerfolg, so dass das Spiel nach zwei Dritteln 3:3 ausgeglichen war.

Nächstes Meisterschafts- und Heimspiel, die 19. Runde, findet am 19. Januar um 19:00 Uhr in der Sporthalle Sandgruben in Basel gegen Tabellenschlusslicht Pfannenstiel Egg statt.