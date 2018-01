EHC Chur - EHC Basel 3:4 n.V. (3:0, 0:1, 0:2, 0:1)

Thomas Domenig Stadion– 566 Zuschauer – Tore: 4. Puntus (Tkatchenko, Guantario) 0:1. 5. Brügger (Malgin, Kohler) 0:2. 11. Schnellmann (Gfeller, Vogt ) 0:3. 35. Pfennich (Infanger) 1:3. 47. Lampert (Ehinger, Bigliel) 2:3. 58. Gemperli (Engler, Scherrer). 61. Vogt (Gfeller) 3:4. – Strafen: 7 mal 2 Minuten. gegen Basel; 2 mal 2 Minuten gegen Chur. – Schiedsrichter: Florian Steiner; Andreas Hollenstein, Elio Bohner. – Bestplayer Saison: Vogt (BS); Sieber (C) Bestplayer Spiel: Malgin (BS); Pfennich (C) – Torschussverhältnis: 31 (BS) 44 (C) (14:9, 5:16. 11:17, 1:2) – Bemerkungen: 11. Timeout Chur. 17. Pfostenschuss Schnellmann. 40. Schnellmann verletzt ausgeschieden.

EHC Basel: Osterwalder (ET: Guggisberg); Maurer, Guerra, Gusset, Ast; Hagen, Isler; Kohler; Gfeller, Vogt, Schnellmann; Malgin, Brügger, Tuffet; Jeybalan, Cola, Spreyermann; Guantario, Puntus, Tkachenko; Giacinti Headcoach: Albert Malgin. Ass.-Coach Michael Eppler. – Absenzen: Voegelin (krank), Cederbaum, Lehner, Trüssel, Ustsimenka (verletzt), Gurtner (Rapperswil-Jona), Fluri ( St.-Imier), Ustsimenka (Pikes Oberthurgau), Rohrbach (Ticino Rockets), Gass (überzählig).

EHC Chur: Sarkis (ET: Bearth); Engler, Schwab; John, Barandun; Fischer, Arpagaus; Schaub; Scherrer, Gemperli, Sieber; Ehinger, Bigliel, Lampert; Frehner, Horber, Infanger; Glarner, Urech, Pozzorini. Headcoach: Marcel Habisreutinger

Rangliste: 1. Sion 28 Spiele/55 Punkte. 2.Wiki-Münsingen 28/51. 3. Dübendorf 28/50. 4. Brandis 28/47. 5.Bülach 28/45. 6. Thun 28/43. 7. Star Forward 27/41. 8. Seewen 28/40. 9. Basel 27/38. 10. Düdingen.28/37. 11. Chur 28/36. 12. Neuchâtel 28/18.