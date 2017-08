Der Umgang mit kleinen Kindern will gelernt sein. Das gibt Sicherheit im Job als Babysitter. Deshalb organisiert der Gemeinnützige Frauenverein Schöftland am 2. und 9. September 2017 wieder einen SRK-Babysitterkurs (Schweizerisches Rotes Kreuz). Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und lohnt sich: Mit dem Kurszertifikat kann man sich auf der neuen Job-Plattform des SRK als Babysitter vermitteln lassen. Anmeldungen sind bis 25. August 2017 möglich. Alle Informationen finden sich auf www.gfv-schoeftland.ch.