«Aufwärts»: Grösster Gottesdienst der Region lädt ein

Jeden letzten Sonntag im Januar treffen sich die verschiedenen Kirchen und Sozialwerke der Evangelischen Allianz-Baden Wettingen zum gemeinsamen Gottesdienst. Erwartet werden rund 700 Leute. Es ist eine grossartige Gelegenheit für alle Interessierten, zu erleben, wie Einheit in Vielfalt gelebt werden kann. In ihrem 90-jährigen Bestehen hat die Allianz (www.eabw.ch) nämlich ständig Zuwachs erhalten und es gehören inzwischen neun Kirchen aus unterschiedlichen Traditionen, Nationalitäten und Denominationen dazu. Mit dabei sind zudem zwei Sozialwerke der Region. Bei aller Verschiedenheit gehören sie alle zu einer weltweiten Familie von über 2 Mia. Christen, mit Jesus Christus als gemeinsamem Zentrum (siehe Grafik).

Aufwärts Absichten - Abwärts Gewohnheiten

Das Motto des Gottesdienstes lautet «aufwärts»: Viele Menschen haben den Wunsch, dass es aufwärts geht im Leben – pflegen aber gleichzeitig Gewohnheiten, die abwärts ziehen. Im Gottesdienst wird auf verschiedene Weise aufgezeigt werden, wie bewährte Rezepte aus der Bibel da weiterhelfen. Dazu gehören eine lebensnahe Auslegung eines relevanten Bibeltextes, eingängige Lieder mit Tiefgang, sowie kreative Spoken Word Poetry. Im Anschluss gibt es Möglichkeiten zum Austausch zu Kaffee und Kuchen. Die Wortauslegung präsentiert Michael Ruppen, Präsident der Evangelischen Allianz Baden-Wettingen und Pastor des Gemeindezentrum Bethels. Das Spoken Word wird vorgetragen von Stefan Fischer, auch bekannt unter dem Künstlernamen "Sent" und Pastor der Living Church. Die Lieder werden von der OneVoice Band begleitet, einer Zusammensetzung aus verschiedenen Kirchengemeinden.

Wann, wo und wer?

Der Gottesdienst findet diesen Sonntag, 26. Jan. um 10 Uhr in der Tägi Sporthalle, Tägerhardstrasse 122, in Wettingen statt. Es handelt sich dabei nicht um eine Insider-Veranstaltung. Wir freuen uns besonders auch auf Menschen, die noch nie oder schon lange nicht mehr in einem solchen Gottesdienst waren. Für Kinder gibt es Vorort ein altersgerechtes Programm mit Spiel und Spass.