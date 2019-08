Am 03. August 2019 reiste das Handharmonika-Orchester Solothurn (HOS) ins Herzen der Weinberge des Lavaux um den Kanton Solothurn mit einem Auftritt am Fête des Vignerons zu vertreten.

An diesem Anlass, der pro Generation nur einmal stattfindet, teilnehmen zu können, erfüllte die HOS Mitglieder mit Stolz. Die Hürden einer umfangreichen Organisation schreckten nicht ab, diese Gelegenheit zu nutzen, um den Besuchern des FeVi 2019 die populären Klänge der Akkordeonmusik näher zu bringen.

Nach der Ankunft mit dem Extrazug in Vevey beteiligte sich das HOS am Defilee, welches durch die Altstadt zum See führte, um das von Solothurn her kommende „Weinboot“ in Empfang zu nehmen.

Am Nachmittag standen auf der RTS Bühne des „Jardin du Rivage“ zahlreiche Darbietungen von Solothurner Künstlern und Musikern auf dem Programm.

Bestens vorbereitet und technisch einwandfrei betreut konnte das HOS den Nachmittag eröffnen.

Das Stück „Soleure“, welches von Marc Draeger eigens für das HOS komponiert wurde, konnte ein weiteres Mal einem breiten Publikum präsentiert werden und durfte an diesem Anlass nicht fehlen.

Weitere Auftritte von bekannten Solothurner Musiker folgten: Gitarrenklänge, Folk-Sänger, Schlagzeuger und viele mehr sorgten auf der grossen Wiese des Jardin du Rivage für Festival-Stimmung.

Der Abend konnte an zahlreichen Verköstigungsständen entlang des See-Ufers unter tausenden von Besuchern genossen werden. Die friedlich-fröhliche Menschenmenge vermittelte das Gefühl, Teil eines ganz besonderen Spektakels zu sein.

Nachdem die Sonne im Westen des Lac Léman untergegangen war, hat das HOS mit vielen Eindrücken und positiven Rückmeldungen den Heimweg Richtung Solothurn angetreten.

Vevey zeigte sich an diesem prächtigen Sommertag von seiner schönsten Seite…

… ein Tag gefüllt mit Traditionen, Emotionen, Leidenschaft und Musik…

Irene Demel