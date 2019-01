Silvan Wicki sorgt für einen fulminanten Start in die Hallensaison 2019: Am LCZ Hallenmeeting läuft er über 60m 6.75s im ersten und im zweiten Lauf verbessert er sich auf 6.70s. Mit dieser Zeit qualifiziert sich Wicki für die Hallen-EM in Glasgow (1. - 3. März). Ausserdem egalisiert der Schützling von Sabine Wicki und Patrick Saile den Aargauerrekord über 60m aus dem Jahr 2005 und senkt gleichzeitig seinen eigenen Vereinsrekord aus dem letzten Jahr. In Wettingen und Gelterkinden standen zahlreiche weitere Athletinnen und Athleten im Einsatz und konnten zahlreiche neue Bestleistungen verbuchen.

11. LCZ Hallenmeeting, 12.01.2019

Wicki Silvan 60m 1. Lauf 6.75s / 2. Lauf PB 6.70s Limite Hallen-EM; ALV-Rekord egalisiert; Vereinsrekord

Leone Gianmaria 60m PB 7.58s

Gloor Michelle 60m 1. Lauf 7.77s / 2. Lauf 7.79s



26. Tägi Meeting, 12.01.2019 Seitz Jan 50m 1. Lauf PB 6.47s / 2. Lauf 6.53s

Leone Gianmaria 50m 6.57s

Salathe Philip Weit 5.25m

Kobler Patrick Weit 6.08m

Baroke Max Weit PB 6.05m

Meier Enrico 50m 1. Lauf 6.61s / 2. Lauf 6.54s

Tempini Diano 50m 1. Lauf 6.84s / 2. Lauf 6.94s

Bechthold Matthias 50m 1. Lauf 7.14s / 2. Lauf 7.16s

Fiore Joana 50m 1. Lauf PB 7.05s / 2. Lauf 7.11s

Oppliger Anna 50m 1. Lauf 7.23s / 2. Lauf PB 7.15s

Schäfer Jennifer 50m 1. Lauf 7.37s / 2. Lauf 7.40s

Berni Salome Weit 4.00m

Zutter Patrick 50m Hürden 106.7 1. Lauf 7.57s / 2. Lauf 7.52s



UBS Cross Düdingen, 12.01.2019

9. Keller Marius (MAN 9,3km) 31.17,6min

1. Rosamilia Valentina (U18 3,8km) 12.47,5min

7. Rosamilia Nina (U16 3,3km) 12.50,0min

1. Rosamilia Adriano (U14 2,3km) 8.02,4min

1. Rosamilia Tiziano (U12 1,3km) 3.44,2min



UBS Kids Cup Team Gelterkinden, 13.01.2019

7. U14 Mixed

1. U10 Mixed qualifiziert für Regionalfinal

1. U12W qualifiziert für Regionalfinal

6. U12 Mixed