Die Musikgesellschaft Konkordia Egerkingen und ihr Gastverein, die AEW Concert Brass, laden an Auffahrt zu einem abwechslungsreichen Konzertabend. Beide Vereine bereiten sich auf die Wettbewerbsteilnahme am Aargauer Kantonalen Musikfest in Laufenburg vor. So präsentieren beide ihre jeweiligen Selbstwahl- und Aufgabenstücke. Freuen Sie sich auf einen Konzertgenuss mit musikalischen Harmonie- und Brass-Band-Klängen!

Neu können Sie Ihre Konzerttickets online im Vorverkauf erstehen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage.

Donnerstag, 10. Mai um 18:00 Uhr in der Mühlematt-Halle in Egerkingen

Weitere Informationen zum Auffahrtskonzert finden Sie auf der Internetseite: www.konkordia-egerkingen.ch