Trotz viel gutem Willen, grossem Einsatz – die Niederlage, die sich in der Halbzeit abge­zeichnet hatte, liess sich nicht mehr abwenden. Auch wenn die Starwings gute zweite 20 Minuten zeigten – und nach 38 Minuten sogar mit 86:81 führten. Aber zwei Minuten sind im Basket eine Ewigkeit – und eine spürbare Nervosität sowie „die Angst vor dem Siegen“ führten dazu, dass Sieg und zwei Punkte in die Innerschweiz gingen.

Es wäre falsch, einzelne Spieler als „Sün­denböcke“ zu bezeichnen. Aber auf dem Auf­bauer-Posten sind die Starwings momentan zu inferior. Der direkte Vergleich zwischen Ba­bic und Chatman endete jedenfalls sehr dia­metral – und dies nicht nur punktemässig.

Mit 38 Jahren der erste NLA-Korb...

Luzern hatte in seinem vermeintlichen Elend und in der Not einen gewissen Rolf Stallkamp re­aktiviert. Dieser Mann ist zwar zwei Meter gross, zählt aber bereits 38 Jahre. Und hat vor einigen (vielen) Jahren mit dem Aktiv-Basketball aufgehört. Er war ein guter, solider Natio­nalliga-B-Spieler zu Zeiten des TV Reussbühl und Reuss Rebels – den Vorgänger­klubs von Central Luzern.

Und Stallkamp, ein smarter Flügel und guter Werfer, hatte pri­mär ge­gen den „Cevi“ Birsfelden gespielt. Und nun kam er zum „Handkuss“; wurde als siebter Spieler eingesetzt – und benötigte genau 50 Sekunden, um im gesegneten Alter von 38 Jahren den ersten Korb in der Nationalliga A zu werfen. So etwas ist weltweit in der Tat nur im Schweizer Basketball möglich.