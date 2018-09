Seit Juni 2011 begleitet die sogenannte „Regionalkonferenz Jura Ost“ das Sachplanverfahren geologische Tiefenlager. Die Aufgaben der Regionalkonferenz sind so definiert, dass sie die Interessen der Region vertreten sollte. Nun steht die Rechtsform der Regionalkonferenz zur Diskussion.

Zur bestehenden Struktur und Zusammensetzung der Regionalkonferenz gibt es bereits heute grosse Vorbehalte. So sind dem Atommülltiefenlager kritisch gegenüberstehende Interessengruppen in der aktuell rund100 Delegierte umfassenden Regionalkonferenz nur mit knapp einer Handvoll Delegierten vertreten. Nun plant das Bundesamt für Energie BFE im Hinblick auf Etappe 3 des Sachplanverfahrens, dass anstelle der bestehenden Regionalkonferenz Jura Ost (Bözberg) ein Verein gegründet werden soll. Es sei eine neue Rechtsform nötig. Die genauen Beweggründe dafür sind unklar und die Vorgehensweise intransparent.

Dies löst Fragen aus, mit denen sich die Grossräte und KAIB Vorstandsmitglieder Elisabeth Burgener und Max Chopard-Acklin nun in einem parlamentarischen Vorstoss an den Aargauer Regierungsrat wenden: Was hält der Kanton von der geplanten Vereinsgründung und wie beurteilt er diese? Welche rechtlichen Auswirkungen hätte eine solche Rechtsformänderung? Was soll der Vereinszweck sein? Was sind gemäss Statuten Ziel und Zweck des Vereins? Wie läuft der Prozess bis zur Vereinsgründung? Wer finanziert den Verein wie? Wie haftet der Verein oder deren Mitglieder? Zu was verpflichten sich allfällige Vereinsmitglieder? Wer bestimmt nach welchen Kriterien wer Vereinsmitglied werden soll?

Für die Frage, ob KAIB weiterhin in der Regionalkonferenz mitwirken soll, ist die Beantwortung dieser Fragen entscheidend. Die Bürgerorganisation „Kein Atommüll im Bözberg“ KAIB empfiehlt auch den Standortgemeinden, erst nach dem Vorliegen der Antworten auf solch zentrale Fragen über einen allfälligen Beitritt zum neuen Verein Regionalkonferenz zu entscheiden.

KAIB