Die Argovia Pirates sind seit über zwei Saisons zuhause ungeschlagen. Am Samstag, 28. April 2018 folgt mit den Thun Tigers die nächste grosse Herausforderung. Am Ostermontag verloren die Argovia Pirates in Thun nach grossem Rückstand schlussendlich knapp mit 38:33. Die Pirates wollen diese Niederlage mit einem weiteren Heimsieg vergessen machen. Bei den Heimspielen der Argovia Pirates ist Spannung und Spektakel garantiert. Seit über zwei Jahren gingen die Piraten immer als Sieger vom Platz. Auf Tortuga (Suhrenmatte, Buchs) geht es mit dem Spiel der

U19-Mannschaften beider Teams um 15:00 Uhr los.

Um 18:00 Uhr stehen sich dann die beiden NLB Teams gegenüber. Die Argovia Pirates freuen sich auf viele Zuschauer. Die Kombüse ist gefüllt. Wir sind bereit zum Entern!