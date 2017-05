Die Männerriege ist eine aktive Turnergruppe, welche Kraft, Koordination und Ausdauer fördert sowie die Kameradschaft pflegt. Ausgerüstet mit diesen Attributen verrichten wir jedes Jahr einen Arbeitseinsatz in den nahegelegenen Berggebieten - in Engelberg OW, im Weisstannental SG, in Steg ZH, in Montmelon JU. Auch Wettingen konnte bereits von uns profitieren.

Dieses Jahr stellten wir unsere Kräfte der Alpkorperation Walenstadtberg SG zur Verfügung. Unter sachkundiger Leitung der «Älpler» räumten wir in unwegsamem Gelände Bäume und Sträucher beiseite, welche den harten Winter nicht überstanden und wertvolles Weideland zudeckten.

Damit die Alp während der kurzen Sommermonate betrieben werden kann, müssen diese Arbeiten jedes Jahr im Frühling ausgeführt werden.

Immer wieder eindrücklich wie hart in den Berggebieten das Geld verdient wird.

Erstes Fazit: zwar müde von der ungewohnten Arbeit, dafür aufgestellt von den Eindrücken der gesunden und erhaltenswerten Bergwelt, der guten Verpflegung und den spannenden Männergesprächen. Zweites Fazit: Ziel erreicht!

Haben wir dein Interesse geweckt? Wer ausgewähltes Turnen mit guter Gesellschaft kombinieren will, ist herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen, jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr in den Turnhallen Zehntenhof.

René Wyss, Präsident