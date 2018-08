Antje Pfüller aus Läufelfingen wurde vom deutschen olympischen Komitee für die Jugendolympiade selektioniert. Die 16-jährige Gymnasiastin vertritt dabei Deutschland als eine von sechs Europäreinnen im 1500m.

Antje hatte sich mit dem vierten Platz an der Europameisterschaft der unter 18 jährigen in Györ Ungarn das Startrecht erworben. Sie wird anfangs Oktober in Argentinien während drei Wochen die Olymiade für Jugendliche geniessen dürfen und sich mit weltweiter Konkurrenz messen können.