Für einmal stehen im Sportbad St. Jakob nicht Bestzeiten im Vordergrund sondern Spiel und Spass. Der Schwimmverein beider Basel möchte allen Wasserratten zu seinem 100 jährigen Jubiläum diesen besonderen Tag schenken. Nebst all den Spiel-Attraktionen stellt der SVB am Family Fun Day seine vier Sparten mit lustigen Präsentationen und tollen Showeinlagen vor. So möchte er noch mehr Kinder und deren Familien zu Bewegung im Wasser motivieren und einigen die Angst vor dem Nass nehmen.