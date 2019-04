Der TV Solothurn, momentan mit 20 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz, hat auf diese Saison hin Topskorer Marco Kurth zwar auf dem Spielfeld «verloren», ihn aber an den Spielrand als Trainer verpflichtet. Mit neun Siegen und zwei Unentschieden in 22 Partien ist sein Debüt wohl gelungen – je nach Sichtweise.

Der STV Baden, nach vier Siegen in Folge mit einem kräftigen Dämpfer im Sonntagsspiel gegen die Kadetten Espoirs, wird mit aller Kraft versuchen, wieder auf die Erfolgsstrasse zurückzukehren.

Wer für das Wochentagsspiel im Kader steht, wird sich in den zwei Trainings dieser Woche zeigen. Ausser Malvin Patzack (Hand) sind keine Verletzten zu verzeichnen – Trainer Navarin sollte also aus dem Vollen schöpfen können.

Das Spiel TV Solothurn vs. STV Baden wird am Mittwoch, 3. April, um 20:15 Uhr in der CIS-Halle angepfiffen.