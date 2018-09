Knapp 25 Personen trafen sich vor dem Schützenhaus in Oberbuchsiten zum gemeinsamen Apéro. Gegen 14h erwartete uns Peter Righi von der Firma Schöni in Rothrist zu einem sehr interessanten Rundgang in der neuen Firma. Eindrucksvoll sicher die vielen Fahrzeuge, ob gross oder klein. Auch die eigene Reparaturwerkstätte und Prüfanlage überraschte alle. Dann ging es in die Hallen wo man zum Staunen nicht mehr rauskam. Der Warenein- und ausgang in dieser Vielfalt hätte sich keiner vorstellen können. Die Dimensionen der Lagerräume sind gigantisch. Wir sahen auch, wie professionell die Arbeiten erledigt werden; jedes Detail wird beachtet und die Sicherheit sehr gross geschrieben. Ein toller Rundgang durch eine tolle Firma - Merci Herr Righi. Gegen 16.30h waren wir wieder in der Schützenstube und es kamen noch ein paar Mitglieder dazu, dass sich doch 35 Personen zum gemeinsamen "Pastetli-Essen" trafen. An dieser Stelle ein Dank an die Schützenstubenwirtin Regina Stalder wie auch an Heinz Stalder - super gemacht!

Text: Fritz Lüdi, Obmann Alte Garde