Lange bevor im Dezember die intensivste Zeit im Jahr beginnt, hat das Vereinsjahr der Chlausenzunft Härkingen, welche heuer ihr 10jähriges Jubiläum feiert, schon sehr aktiv begonnen.

Im Rahmen des Härkinger Ferienpasses bot die Zunft den Kurs Osterbasteln an. 29 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse stellten unter fachkundiger Anleitung hübsche Häsli-Dekorationen her.

Am Samstag vor Palmsonntag waren die Erstkommunionskinder und ihre Familien zum traditionellen Palmbaumbinden eingeladen. Die Zunft organisierte bereits im Vorfeld Stechpalmenzweige und Tannenbäumchen, welche sie schon gerüstet zur Verfügung stellten. So schritt die Palmbaumherstellung am Samstag Vormittag zügig voran und noch vor dem Mittag schmückten schöne Palmbäume der Erstkommunikanten und eine grosse Zunftpalme und die Kirche.

Vor den Sommerferien stehen noch weitere Anlässe an. Die Chlausenzunft wirkt am Programm der Schweiz Bewegt-Woche mit, welche in Härkingen vom 18. – 24. Mai 2019 durchgeführt wird und am 23. Juni 2019 findet das Patrozinium statt.