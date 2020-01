Aktion 72h – Feuer mit Kuchen bekämpfen

Am vergangenen Wochenende fand das 72 Stunden Projekt statt, bei welchem sich rund 15’000 Jugendliche an 300 Projekten beteiligen. Das Prinzip ist recht simpel; innerhalb des 72 Stunden-Zeitraumes soll ein gemeinnütziges Projekt durchgeführt werden. Auch Blauring und Jungwacht Trimbach hat sich daran beteiligt. Unser Ziel: Weniger Plastikverbrauch in der Gesellschaft und Kuchenverkauf als Spendenaktion für Australien. Wir stationierten uns also vor dem Coop City in Olten und schenkten Einkäufern selbstbedruckte Stoffsäckchen, welche im Gegensatz zum herkömmlichen Plastiksack, wiederverwendbar sind. Natürlich war da noch der Kuchenverkauf, dessen Zweck es war, Spenden für Australien zu sammeln. Auch wenn es am anderen Ende der Welt ist, sollten wir dort helfen, wo wir können – selbst wenn es nur ein kleiner Beitrag zur Lösung eines riesigen Problems ist.