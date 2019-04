Zum dritten Mal innerhalb der letzten sechs Jahre gewann ein Trio des TTC den Aargauer Cup.

Letztes Wochenende fanden in Bremgarten nicht nur die Aargauer Meisterschaften für Einzel und Doppel statt, sondern auch für Mannschaften mit insgesamt maximal 30 Klassierungspunkten.

Das Trio bestehend aus Markus Korner, Berzad Durmic und Soung Lim, trat am Samstag am Finaltag gegen TTC Winznau im Halbfinale an. Eigentlich schlecht gestartet, holten sie doch noch ein Unentschieden raus und gewannen das Spiel glücklicherweise mit zwei Sätzen mehr gegen den TTC Winznau und standen somit im Finale gegen den TTC Olten.

Obwohl Bremgarten mit zwei Klassierungspunkten mehr auf dem Blatt gegen die Titelverteidiger antraten, taten sie sich auch hier schwer und konnten zum Schluss nur ein Unentschieden rausholen. Was aber letztendlich wieder entschied, waren die Satzverhältnisse, die auch hier, wie im Halbfinale zwei mehr, als die der Gegner aufzeigten und somit das Trio aus Bremgarten Aargauer Cup- Sieger wurde.

Gratulation an alle Mitspieler und wieder ein Quantum Glück für das nächste Jahr.