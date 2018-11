Gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Hornets Regio erkämpft sich das Team Aarau den ersten Auswärtspunkt der Saison. In einer engen Partie gleichen die Adler kurz vor Schluss aus, unterliegen den Bernern aber im Penaltyschiessen unglücklich.

Aarau begann die Partie konzentriert und agierte durchaus gefällig. Peter Byland brachte seine Farben nach schöner Vorarbeit von Michi Merki in der 6. Minute in Führung. Nachdem die Hausherren ausgleichen konnten, passte Glettig in der 14. Minute perfekt in den Slot, wo Luki Romer zur neuerlichen Gästeführung verwertete. Danach baute Aarau ab und die Hornets konnten sich optische Vorteile erspielen, die sich im Mitteldrittel auch resultatmässig auswirkten. Düllmann und Sekunden vor der Pause der Finne Aho, Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Hornets, brachten die Berner in Führung. Und diese bauten sie just nach der Pause auf 4:2 aus. Aarau fand aber ins Spiel zurück und die Aggressivleader Glettig, Studer und Stark peitschten ihre Farben nach vorne. Captain Dominic Studer per Penalty und Marco Stoltenberg mit einem sehenswerten Drehschuss sorgten für den Ausgleich, ehe Aho die Hausherren erneut in Führung brachte. Erst in der vorletzten Spielminute wurden die Angriffsbemühungen der Adler belohnt. Luki Romer passte auf Tobi Widmer, der aus der Distanz den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Mit diesem Punkt mussten sich die Aargauer aber begnügen, da man in der Verlängerung einmal mehr im Abschluss sündigte und auch im Penaltyschiessen nicht zu überzeugen vermochte.

Aarau holte damit nach vier Niederlagen in Folge wenigstens wieder einen Punkt, den man sich dank eines guten Schlussdrittels und eines konzentrierten Starts redlich verdiente. Noch immer läuft es dem Team Aarau aber nicht rund. Im Spielaufbau schleichen sich zu viele Fehler ein und die Entschlossenheit im Abschlussverhalten fehlt. Punkte, die erst wieder besser werden, wenn das Selbstvertrauen wächst.

(Bericht Michael Hafner)

Hornets R.Moosseedorf Worblental – Team Aarau 6:5 n.P. (1:2, 2:0, 2:3, 0:0); RAIFFEISEN unihockeyARENA, Urtenen Schönbühl. 112 Zuschauer. SR Jörg/Würger. Tore: 6. P. Byland (M. Merki) 0:1. 13. P. Schäfer (J. Willi) 1:1. 14. L. Romer (P. Glettig) 1:2. 31. P. Düllmann 2:2. 40. M. Aho 3:2. 41. D. Zaugg (M. Spring) 4:2. 44. D. Studer 4:3. 46. M. Stoltenberg 4:4. 49. M. Aho (D. Zaugg) 5:4. 59. T. Widmer (L. Romer) 5:5. Penaltyschiessen: D. Studer trifft 0:1. M. Aho trifft 1:1. P. Byland verschiesst. J. Willi trifft 2:1. M. Merki verschiesst. M. Kipf trifft 3:1. M. Stoltenberg trifft 3:2. M. Spring trifft 4:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Hornets R.Moosseedorf Worblental. 2mal 2 Minuten gegen Team Aarau.

Hornets Regio Moosseedorf-Worblental: Willi; Kipf; Steiner; Düllmann; Gasser; Aho; Spring; Zaugg; Flückiger; Schelling; Marti; Schäfer; Hertig; Böhlen; Spühler.

Team Aarau: Mäder; Geissler, Stark; Widmer, Glettig; Studer, Stoltenberg, Colombo; Byland, Merki Michael, Romer Lukas; Keller Cirill, Wassmer; Basler; Fäs; Lüscher; Heller Joël; Keller Chai.