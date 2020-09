Absage Birreter Weihnachtsmarkt 2020

Das OK des Birreter Weihnachtsmarktes hat sich schweren Herzens entschieden, den diesjährigen Markt von Samstag, den 21. November 2020 abzusagen. Die aktuellen Verordnungen und Reglemente von BAG und Kanton sowie die für Grossveranstaltungen geltende COVID-19 Schutzkonzepte haben uns dazu bewogen.

Die einmalige Ambiance im Wald würde durch Masken, Absperrungen und Distanzen erstickt. Ein Markt ohne das freie Geniessen von heissen Marroni, würzigem Glühwein, herrlich duftenden Grilladen und Raclette ist nicht ein Markt, wie wir ihn uns alle vorstellen und wie er unserer Birreter Tradition entspricht.

Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und unserer freiwilligen Helfer hat zurzeit absoluten Vorrang und wir konzentrieren uns jetzt bereits auf die Durchführung des Birreter Weihnachtsmarktes am 20. November 2021 und hoffen auf Ihr Verständnis für diese Entscheidung.



auf ein Wiedersehen am Birreter Weihnachtsmarkt 2021!

OK Birreter Weihnachtsmarkt