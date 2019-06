Ein Fahrer konnte nicht sofort wieder aufstehen und musste von der Ambulanz abgeholt und zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Kantonsspital Baden-Dättwil gebracht werden. Da es einige Zeit dauerte, bis der verletzte Fahrer von der Ambulanz versorgt war und dieser zudem mitten in der Rennstrecke lag, war an eine Fortsetzung des Rennens nicht zu denken.

Rey gewann als Mountain-Biker vor einem weiteren Biker, nämlich Robin Kull (Villmergen). Kull war am letzten Sonntag an der Mountain-Bike-Schweizermeisterschaft in Gränichen Dritter bei den Junioren geworden.

Die Mountain-Bike-Schweizermeisterschaften waren nicht nur wegen Kull, der beim früheren Profi-Rennfahrer Werner Stutz in dessen Fahrradgeschäft in Fahrwangen in der Lehre als Velomechaniker steht, am Brugger Abendrennen nochmals ein Thema.

Zum vierten Mal obenaus

Für den Sieg in Gränichen bei den Anfängerinnen/U-17 wurde Lea Huber (Sulz) ebenso mit einem Blumenstrauss ausgezeichnet wie Joel Roth (Kölliken), der in der Kategorie U-23 Zweiter geworden war.