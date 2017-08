Vier Aargauer Fahrdienstanbieter haben sich zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten. An der Expovita am 2. September präsentieren sie sich zum ersten Mal vereint.

Aarau.- Nach zweijähriger Vorbereitungsphase hat das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Aargau zusammen mit drei weiteren Aargauer Fahrdienst-Anbietern Anfang Jahr die „IG Fahrdienste Kanton Aargau“ gegründet. „Ziel der neuen Organisation ist die gemeinsame Interessenvertretung, kantonale Vernetzung, Koordination und Kooperation von Fahrdiensten für mobilitätseingeschränkte Menschen“, erklärt Ute Nagel vom SRK Kanton Aargau.

Einsatzplanung und Freiwilligenmanagement

Gründungsmitglieder sind nebst dem Aargauer Roten Kreuz die Vereine Mobil im Alter mit den Sektionen Entfelden, Suhr und Muhen-Hirschthal, Mobil im Alter Obersiggenthal sowie der Rollstuhlfahrdienst Region Brugg. „Der Verein Tixi Aargau und die Stiftung Behindertenfahrdienst Rheinfelden sind ebenfalls an einer Zusammenarbeit interessiert“, so Nagel. Weitere kleinere Anbieter wolle man durch konkrete Erfolge zum Mitwirken bewegen.

Seit der Gründung haben die Mitglieder definiert, welche Themen sie in Zukunft gemeinsam angehen wollen. „Eine Informatik-Plattform zur Einsatzplanung, das Freiwilligen-Management und der Erfahrungsaustausch haben oberste Priorität“, berichtet Nagel. An der kostenlosen Seniorenmesse Expovita am 2. September präsentiert sich die neue Interessengemeinschaft zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die vier Mitglieder werden vor Ort ihre Fahrdienste vorstellen und die Besucher informieren, wie sie in Zukunft Synergien nutzen und so die Bedürfnisse der Aargauer Bevölkerung noch besser abdecken wollen.

Für Interessierte: offizielle Ansprechperson der IG Fahrdienste Kanton Aargau ist Hansjörg Lüthi, erreichbar unter ig-fahrdienste-aargau@gmx.ch