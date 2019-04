Es sei nicht selbstverständlich dass so viel Zeit und Geld in die Nachwuchsarbeit gesteckt werde. Müsste der Kanton Solothurn die Ehrenamtlichkeit und Freiwilligenarbeit berappen, wäre er schon längst bankrott.

Ganz nach dem Motto: Gut Ding will Weile haben darf die aTuTi-Präsidentin einen neuen Regionalchef für die Region Dorneck-Thierstein wählen lassen. Nach drei Jahren wurde man endlich fündig. Markus Meier, Büren SO wird mit grossem Applaus als Regionalchef in den Vorstand gewählt. Die 99. Landsgemeinde findet am 25. April 2020 in Hägendorf statt.