Am Freitag, 12. März 2019 fand die 98. Generalversammlung des DTV Erlinsbach SO statt. Genau – die 98. Versammlung und nicht etwa die 100., wovon man eigentlich ausgehen würde, da der Verein am 15. April 1919 gegründet wurde und damit im 2019 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 1925 und 1930 keine GV abgehalten wurde.

Die Generalversammlung bildete den Auftakt zur 1(00)-Jahr-Feier des DTVs und wir nutzten diese Gelegenheit, zusammen mit den Ehrenmitgliedern, ehemaligen Turnerinnen und einigen Gästen auf die Geschichte des Vereins zurückzublicken, dabei verschiedene wichtige Stationen der Vereinsgeschichte anzuschauen und lustige Episoden aus vergangener Zeit zu erzählen.

Natürlich wurden auch die ordentlichen Traktanden der Generalversammlung abgehalten. Im Rahmen dieser konnten drei Jungturnerinnen in den Aktivverein aufgenommen werden und zwei Mitgliedern konnte zur 10-jährigen Vereinsmitgliedschaft bzw. zum 10-jährigen Jubiläum als Leiterin gratuliert werden. Der Vorstand wurde in seiner bisherigen Zusammensetzung wiedergewählt. Neu gewählt wurde die Fahnenträgerin. Als Mitglied des Jahres durfte die Initiantin der Vereinsfestivitäten im Rahmen des Jubiläumsjahres einen Blumenstrauss in Empfang nehmen.

Im Rahmen dieses Vereinsjubiläums steht uns ein tolles Jahr bevor und wir freuen uns, wenn auch Sie mit uns feiern:

25. Mai 2019: Showauftritt am Beizlifest in Erlinsbach SO (18.30/19.30 Uhr)

22. Juni 2019: Teilnahme am ETF in Aarau

6./7. März 2020: Turnerabend unter dem Motto "Speuziläum" im Kretz in Erlinsbach