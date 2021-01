9. Ordentliche Generalversammlung TV Würenlos

Der 16. Januar 2021 war schon lange in unseren Agenden notiert. Doch wer hätte Anfang Jahr 2020 gedacht, dass dieser jährliche Anlass in einem ganz anderen Rahmen stattfinden wird. Schon im Herbst zeichnete es sich ab, dass ein Treffen mit den Mitgliedern in der Turnhalle im Januar 2021 nicht stattfinden kann. So machte sich der Vorstand Gedanken auf welche Art die GV stattfinden könnte und schon bald war klar, dass die GV virtuell abgehalten wird. Die 9. Generalversammlung fand in Form eines Videos am 16. Januar 2021 um 18:00h statt und der Link zu diesem YouTube-Video war auf tvwuerenlos.ch/gv für alle Mitglieder verfügbar.

Im Vorfeld, vom 20. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021, standen auf unsere Webseite die entsprechenden Dokumente zu den Traktanden für die Online-Abstimmung zur Verfügung. Alle, welche nicht digital vernetzt waren, hatten die Möglichkeit die Abstimmung schriftlich zu machen. Pünktlich Anfangs Dezember erschien unser Infoheft mit der Einladung zur GV, den verschiedenen Traktanden sowie dem Abstimmungsformular.

Unsere jährliche Generalversammlung ist nicht bloss ein langweiliger Anlass, den man schnell über die Bühne bringen will. Es ist ein wichtiger sozialer Anlass für unser Verein mit Apéro, Nachtessen und Ehrungen. Man trifft sich, Jung und Alt, die Riegen durchmischen sich und es gibt immer viel zu erzählen und zu lachen. So war diese virtuelle GV vergleichsweise schon ein bisschen trocken und nüchtern. Aber wir freuen uns schon darauf, sobald es die Situation wieder erlaubt, diesen sozialen Teil nachzuholen.

So war es eine GV der anderen Art und wir erlebten sie sehr verschieden: Einige machten es sich auf dem Sofa gemütlich, andere verfolgten die GV im selbstgebauten Iglu bei einem Fondue und wieder andere genossen dazu ein Bier oder ein Glas Wein. Die virtuelle GV war gut besucht, so wurde das Video über 150 Mal aufgerufen, wobei viele das Video auch in kleineren Gruppen geschaut haben.

In der Eröffnung des Videos waren tolle Bilder von einigen wenigen Anlässen im 2020 zu sehen. Der Turnbetrieb im 2020 war grösstenteils eingestellt, unter den gegeben Schutzbedingungen konnte jedoch zwischendurch geturnt und Anlässe durchgeführt werden. Nach diesem Intro schwenkte das Bild in die Mehrzweckhalle zu unserem Präsidenten, er trat ans Rednerpult und eröffnete die GV 2021. Das Video wurde in der alten Umgebung in der Mehrzweckhalle gefilmt. Trotz Virtualität änderte sich der Ablauf der GV nicht. Die Präsenzliste setzt sich aus der Anzahl der Stimmen, online oder schriftlich, zusammen. Daran hatten sich 223 Mitglieder beteiligt, was einer Stimmbeteiligung von über 50% entspricht

Die verschiedenen Traktanden wurden von den fünf anwesenden Vorstandmitglieder präsentiert. Alle Traktanden wurden angenommen, es gab wenige Enthaltungen und je eine vereinzelte Nein-Stimme zum Thema Jahresrechnung und Budget 2020/2021. Die Revisoren waren mit der Buchführung sehr zufrieden. Sie wurde exakt geführt und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Sehr erfreulich ist, dass 12 neue Aktivmitglieder und acht ehemalige Jugendmitglieder in die Aktivriegen aufgenommen werden konnten. Vier neue Freimitglieder wurden gewählt. Total hat der TV Würenlos 638 Mitglieder und 96 Gönner und ist somit der grösste Turnverein im Kanton Aargau.

Der Vorstand wurde wiedergewählt. Der Präsident sowie die Revisoren (1 neu gewählt, 1 bisher) stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und erhielten den positiven Zuspruch der Mitglieder. Im Vorstand gibt es nach wie vor noch eine Vakanz im Bereich Erwachsenen-Sport, ansonsten sind die Ämter besetzt.

Die Highlights vom Jahresprogramm 2021 wurden uns vorgestellt. Der Vorstand ist zuversichtlich und hofft, dass es möglich sein wird, einige sportliche Anlässe von Aktiven und Jugendlichen durchzuführen. Leider wurden bereits jetzt Anlässe von Anfangs Jahr abgesagt oder sie finden virtuell statt. Einige soziale Anlässe wie Plauscholympiade, Sommerbrötle, GV-Ersatzevent oder die Turnervorstellung 2021 stehen auf dem Programm. Aber natürlich ist abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Der Vorstand ist sehr optimistisch und zuversichtlich.

Und zum Schluss noch dies ………

Endlich wieder Turnen am KTF Wettingen 2022! ABER SICHER, so lautet das Motto des Aargauer Kantonalturnfestes 2022. Es findet in Wettingen rund ums Tägerhard statt. Organisatoren dieses Anlasses sind der STV Neuenhof, DTV Wettingen, STV Wettingen, TV Würenlos und der Aargauer Turnverband. Das OK hat sich formiert. Im Co-Präsidium dabei sind: Roli Steiner (STV Neuenhof), Matthias Baumann (STV Wettingen) und Reto Widrig (TV Würenlos). Detailinformationen, sowie der Launch-Event mit Enthüllung des Logos sind auf www.wettingen2022.ch zu finden.

Mit einem kurzen Schlusswort wünschte unser Präsident allen eine gute Zeit, bliibed xund, häbed Sorg und bis bald. Das war die 9. Ordentliche Generalversammlung des TV Würenlos.