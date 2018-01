Am Donnerstag, 25. Januar 2018, fand die alljährliche GV des Männerturnvereins mit den Aktiven, Senioren, Veteranen, Volley, Unihockeyanern und Gästen (96 Stimmberechtige) statt. Ganz im Sinne vom letztjährigen Motto «Heuer wird’s neuer“ wurden im Vorfeld dieser GV gebrainstormt und diskutiert, viele Gespräche geführt und einige Sitzungen abgehalten. Nun galt es also an diesem Abend, Nägel mit Köpfen zu machen. Aber alles der Reihe nach.

Pünktlich um 19:00 Uhr wurde gestartet. Die Traktanden kompetent und speditiv durch den erfahrenen Präsidenten vorgetragen und abgehandelt. Der Jahresbericht, vorgetragen von den Vorstandsmitgliedern und einem Unihockey Vertreter, war spannend und die Fotos amüsant. Dank der gewissenhaften und in perfekter Manier geleisteten Arbeit unseres Kassiers Heinz Herter, ging es nach den Abnahmen der Jahresrechnung und des Budgets ohne jegliche Fragen in die 20 minütige Pause.

Nach der Pause folgten dann die Wahlen, die mit Spannung erwartet wurden. Schliesslich wollten nun alle wissen, was denn jetzt „Neuer“ wird. Das wichtigste Vorweg, der Präsident Hans Wicki bleibt und wird einstimmig und mit einem grossen Applaus wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Ruedi Glutz als Seniorenvertreter und Peter Moser als Vize-Präsident.

Nach reiflicher Überlegung haben jedoch folgende Vorstandsmitglieder auf die GV 2018 ihren Rücktritt bekanntgegeben:

Bruno Schäpper, Spielleiter Volleyball

Marcel Nadler, Turnleiter Aktive

Stephan Grossenbacher, Aktuar

Heinz Herter, Kassier

Der unermüdliche Einsatz und die tolle Arbeit der austretenden Vorstandsmitgliedern wurden vom Präsenten verdankt.

Und endlich wurde auch klar, was nun „Neuer“ wird. Nicht weniger als 4 neue Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in den Vorstand gewählt. Es sind dies:



Roland Baumann, Technischer Leiter

Michael Pauli, Technischer Leiter Stv

Urs Rieser, Aktuar / Kommunikation

Reto Märki, Kassier

Auch ein Dank ging selbstverständlich an alle anderen Helfer, die nicht direkt im Vorstand mitarbeiten.

Gerne möchten wir wieder einen Hoffotografen oder den einen oder anderen Verantwortlichen für die Organisation eines Anlasses begrüssen.

Neben den vier fleissigsten aktiv Turnern Jörg Schöni, Urs Rieser, Michi Pauli und Marcel Nadler wurden von den Senioren Leo Nadler und Hans Juen geehrt, wie auch der älteste Turner Georges Nau. Mit Standing Ovation wurde Hans Juen zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum Schluss wurden Grussworte von Gemeinde- und Riegenvertretern überbracht, informiert betreffend neuem Vereinstrainer fürs Turnfest 2018 und einer neuen MTV Homepage. Angekündigt wurde auch die Verknüpfung des Jahresprogramms in den Kalender des Mobiles.

Neben dem Aufruf, dass noch Helfer für die Fasnacht gesucht werden, hat Manuela Lachat über das bevorstehende Chränzli im Herbst informiert.

Mit dem Dank von Hans Wicki allen Helfern und der ganze Mannschaft für tatkräftiges Mitdenken und Unterstützen wird die Versammlung um 21.22 Uhr geschlossen und zum gemütlichen Teil übergegangen. Der Fleischkäse und der Dessert schmeckten wunderbar und mit der einen oder anderen Flasche Bier oder Wein wurde auf das „Neue“ angestossen!