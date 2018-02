Zur 82. Generalversammlung vom vergangenen Freitag konnte Präsident Sven Egolf 42 Aktivturner begrüssen. Ein besonderer Gruss galt den anwesenden Ehren- und Freimitgliedern. Unter dem Traktandum „Mutationen“ wurde Elia Steck, Michael Burggraf und Jannik Maier neu als Aktivturner in den Verein aufgenommen. Pascal Bircher, Florian Grimm, Nick Zwalen, David Schmid und Gian Luca Stäuble konnte der Turnverein neu als Mitturner begrüssen. Anschliessend stellte Oberturner Christian Bold das Jahresprogramm vor. Das Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick darf sicher als Saisonhöhepunkt angesehen werden, wobei der Turnverein Wölflinswil aber auch an verschiedensten Vorbereitungswettkämpfen teilnehmen wird. Ebenso finden auch die alljährlichen traditionellen Anlässe wie das Eierlesen, das Endturnen oder die Turnfahrt statt. Zudem führt der Turnverein am 1. September 2018 die Fricktal Games durch.

Der Turnverein darf erfreut sein, denn es sind keine Vereinsaustritte zu melden. Der Vorstand bleibt auch für das nächste Amtsjahr erhalten und freut sich auf die gute Zusammenarbeit mit dem ganzen Verein. Jan Koch wird die Sport und Fun Woche an Nicolas Müller und Leandra Fricker weitergeben. Wir danken ihm für seinen Langjährigen Einsatz und ernannten Ihn zum Freimitglied.

Auch dieses Jahr wurden wieder viele Ehrungen durchgeführt, besonders zu erwähnen ist Tobias Gerber welcher für sagenhafte 30. Jahre Aktivturner geehrt und zum Freimitglied ernannt wurde. Zum Abschluss der Generalversammlung sorgte Philipp Treier mit einem Video vom vergangenen Vereinsjahr für manchen Lacher und lies gute Erinnerungen aufkommen.