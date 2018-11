Kevin Wagner (Leistungssportförderung/LSF BL) aus Buus war an diesem Wettkampfweekend der herausragende Athlet in seiner Gewichtsklasse +84kg und gab nach seiner Verletzungspause ein eindrückliches Comeback. Er dominierte von Beginn weg in den Vorrunden die Zweikämpfe in der U21 wie auch in der Elite und erreichte die Finals. Dort liess er seinen Gegnern aus Basel (U21) wie auch aus Grenchen (Elite) keine Chance und stand am Samstag wie auch am Sonntag verdient zuoberst auf dem Podest als Doppel-Schweizer-Meister im Kumite!

Ein weiterer Höhepunkt war am Samstag und Sonntag der Auftritt von Mia Kadoic, die sich in der U21 in der Kategorie Kumite Damen +68kg (U21) ihren ersten Schweizer-Meistertitel holte und am Sonntag den Vize-Schweizer-Meistertitel in der Elite!