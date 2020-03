43. Generalversammlung des Tennis Club Muri

Am Donnerstag, 05. März 2020 begrüsste der Präsident des Tennisclub Muri, Bruno Melliger, 71 Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung im Saal des Restaurant Sternen in Boswil.

Alle neuen Neumitglieder wurden unter Applaus begrüßt. Die aktuellen Mitgliederzahlen: (zu dieser Zeit waren es noch) 1 Ehrenpräsident, 199 Aktive, 22 Junioren sowie 23 Passive. Ebenfalls musste der Tennisclub Muri leider in einer Gedenkminute Abschied von Doris Honegger nehmen.

Auszüge aus dem Jahresbericht des Präsidenten:

Am 15. – 18. April wurde unter der Leitung der Juniorenobfrau, Andrea Nick, das erste Tennis-Camp durchgeführt. 19 Kinder im Alter von 7 – 15 Jahren nahmen an diesem spannenden Event teil. Ein paar Tage später fand am 27. April das Eröffnungsturnier statt. Kurz darauf starten die Wettkämpfe der Interclub Mannschaften bei mehrheitlich gutem Wetter in die neue Interclub Saison. Vom 28. – 30. Juni folgten dann die Mixed Clubmeisterschaften, welche bei strahlendem Wetter und feinem BBQ – Grilladen durchgeführt wurden. Zwei Wochen später wurde am 13. Juli das Ferienplauschturnier durchgeführt, welches mit 26 SpielerInnen regen Anklag fand. Trotz schlechtem Wetter führte man dann mit interessierten Schulkindern vom 30. Juli bis 07. August den Ferienpass durch. Mitte August (16. – 18.) wurden auf den 5 Plätzen dann die internen Clubmeisterschaften durchgeführt, welche Raum für spannende Begegnungen auf und neben dem Platz boten. Am 30. Juli starteten dann die 34. Freiämter Tennis Senioren Meisterschaften, welche auch dieses Jahr wieder sehr gut besucht wurden. Das OK Team unter der Leitung von Charly Schmid blickt auf zwei tolle Wochen zurück. Ein herzlicher Dank gebührt allen Helfern und vor allem den Sponsoren, ohne welche ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden könnte. Das geplante Abschlussturnier am 19. Oktober konnte leider wegen schlechten Wetters nicht durchgeführt werden. Umso schöner dann die rege Teilnahme am Eröffnungsturnier vom 18. Januar 2020 in Oberentfelden. An einem tollen Abend wurde die neue Tennis-Saison eingeläutet.

Zurück an der GV: Die kompetente Tagespräsidentin Karin Brauchli stellte den GV Teilnehmern den sich zur Wahl des neuen Präsidenten stellenden Martin Leu vor. Dieser wurde einstimmig und unter Applaus in den Vorstand gewählt. Ebenfalls einstimmig wurden die weiteren Vorstandsmitglieder Charly Schmid (Vize-Präsident & Kassier), Sepp Laubacher (Platzwart), Silvia Gut (Werbung), Hubi Anderhub (Spiko Präsident), Andrea Nick (Juniorenobfrau) und Jasmin Döbeli-Rey (Aktuarin) wiedergewählt. Der neu zusammengestellte Vorstand ist nun optimal für die Saison 2020 aufgestellt und freut sich auf ein spannendes Tennis-Jahr.

Jasmin Döbeli