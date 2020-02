42. Generalversammlung der Läufergruppe Derendingen

Läufergruppe Derendingen: 42. Generalversammlung

Präsident Daniel Lorenz begrüsste zur 42. GV der Läufergruppe Derendingen (LGD) die zahlreich erschienenen Mitglieder. In seinem Bericht blickte er auf das vergangene Vereinsjahr zurück und hielt fest, wie wichtig Optimismus und eine positive Grundeinstellung für das Vereinswohl sind. Erfreulicherweise sei in der LGD im vergangenen Jahr beides spürbar gewesen. Mit den beiden neuen technischen Leiterinnen konnten weiterhin professionell geführte Trainings in verschiedenen Stärkeklassen angeboten werden. Mit einem von einer Instruktorin geleiteten Walkingkurs und einer Yoga-Stunde gab es auch neue Angebote. Optimismus und eine positive Grundhaltung führten auch bei der Neubesetzung der Ressorts im OK des Derendinger Abendlaufs dazu, dass beide Ämter von zurücktretenden OK-Mitgliedern neu besetzt werden konnten und damit die Weiterführung des Anlasses sichergestellt ist. Auf die nächste GV hat Daniel Lorenz leider seinen Rücktritt als Präsident angekündet. Er schloss seinen Bericht mit den besten Wünschen für ein verletzungsfreies und erfolgreiches neues Jahr.

Die beiden technischen Leiterinnen Andrea Racine und Nicole Denzler blickten auf ihr erstes Amtsjahr zurück. Beide haben den Lehrgang zu ESA-Sportausbildnerinnen erfolgreich absolviert und konnten ihre erworbenen Kenntnisse in den wöchentlichen Trainings weitergeben, wovon alle Trainingsteilnehmer profitieren konnten. Im Frühling bot die LGD für Neueinsteiger erstmals einen Aufbaukurs «Von 0 auf 5 km in 8 Wochen» an, welcher auf grosses Interesse stiess und ab 22. April 2020 erneut durchgeführt wird. Im Fokus des neuen Vereinsjahres steht nebst der Organisation des Derendinger Abendlaufs am 17. Juni 2020 nämlich wiederum die Förderung des Laufsports, insbesondere in den Bereichen Breitensport und Nachwuchs. Im vergangenen Jahr haben etliche Mitglieder nicht nur als Läufer, sondern auch als Walker an Wettkämpfen beachtliche Resultate erzielt. An der Ingold Rönners Team Trophy beteiligten sich von der LGD 1 Damen- und 2 Herrenteams.

Kassierin Isabella Howald präsentierte die Jahresrechnung, welche wie immer einwandfrei geführt und von den Mitgliedern einstimmig genehmigt wurde. Nach 7 Aus- und 7 Eintritten zählt die LGD unverändert 54 Mitglieder.

Mit bestem Dank für sein grosses Engagement wurde Walter Howald als abtretender OK-Präsident des Derendinger Abendlaufs aus dem Vorstand verabschiedet. Das Amt des OK-Präsidenten hat Vizepräsident Michael Steffen übernommen. Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: Daniel Lorenz (Präsident), Michael Steffen (Vize- und OK-Präsident), Andrea Racine (techn. Leiterin), Nicole Denzler (techn. Leiterin), Isabella Howald (Kassierin) und Patrick Marty (Aktuar).

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Gitte Wittmer (neu mit Ehrenmitgliedschaft) und für 40 Jahre Otto Gasche geehrt.

Die Vereinsmeisterschaft wurde 2019 erstmals in einem neuen Modus durchgeführt. Neu zählten nicht nur Laufresultate, sondern auch die Teilnahme an Trainings und an bestimmten Vereinsanlässen. Rangliste 2019: Damen: 1. Bernadette Flück, 2. Isabella Howald, 3. Andrea Racine. Herren: 1. Lothar Annaheim, 2. Urs Denzler, 3. Daniel Lorenz.

Am 27. Mai 2020 und am 3. Juni 2020 werden Interessierte Gelegenheit haben, die Abendlaufstrecke in einem gemeinsamen Training kennenzulernen. Schnuppertrainings sind jederzeit auch im wöchentlichen Mittwochtraining in der Läufer- oder Walkinggruppe möglich und neue Läuferinnen/Läufer und Walkerinnen/Walker sind herzlich willkommen. Gestartet wird jeweils um 18.30 Uhr beim Oberstufenschulzentrum Derendingen-Luterbach. Weitere Informationen zur Läufergruppe, zum Abendlauf und zum Aufbaukurs «Von 0 auf 5 km in 8 Wochen» auf www.lgd.ch.

Esther Neuenschwander

31.01.2020