Am 20.03.2018 fand in der Vinoteca Amanzi die 41. Generalversammlung der FDP Widen statt. Präsident Stefan Bieri durfte neben rund 20 Mitgliedern auch Lukas Pfisterer, Parteipräsident der FDP Aargau, begrüssen. In seinem Jahresbericht ging Bieri auf die Kommunalwahlen des vergangenen Jahres ein. Für viele Sitze in den Kommissionen kam es zu Wahlen an der Urne, wobei es der Partei gelang, ihre Kandidaten in den Ämtern zu bestätigen. Trotzdem steht die FDP vor der Herausforderung, weiterhin gute Kandidaten für die Funktionen im Dorf zu finden und sich selber stetig zu verjüngen.

Die Generalversammlung hat den Vorstand für die nächsten vier Jahren einstimmig bestätigt. Neben dem Ortsparteipräsident Stefan Bieri wurden Thomas Winkler, Marcel Gloor, sowie die Gemeinderäte Peter Spring und Gabriel Lüthy wiedergewählt. Neu wird der Vorstand durch Markus Stierli verstärkt.

Jahresprogramm mit Dorffest

Die Partei wird am Dorffest Widen vom 24. – 26. August 2018 eine eigene Festbeiz betreiben, um einen aktiven Beitrag zum Kultur- und Vereinsleben zu leisten. Die Politik wird dabei nicht im Vordergrund stehen.

Referat von Kantonalpräsident Lukas Pfisterer

Nach dem offiziellen Teil hat der Gastreferent Lukas Pfisterer über sein erstes Amtsjahr als kantonaler Parteipräsident referiert. Er ist auf seine Ziele für die FDP Aargau in den nächsten Jahren eingegangen. Nach seinem Referat gab es für die anwesenden Mitglieder ein kleines Nachtessen, wo sich die Mitglieder mit den Vorstandsmitgliedern und Lukas Pfisterer austauschen konnten. Der Vorstand bedankt sich bei den Gastgebern Andrea und Urs Humbel für die Gastfreundschaft.