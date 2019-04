Am 15. März fand im Gemeinderatssaal die 40. Generalversammlung statt. Die Supporter unterstützen den FC Zuchwil finanziell. Pro Jahr finden 3 bis 4 Anlässe unterschiedlichster Art, statt. Neue Mitglieder ( Jahresbeitrag 100 Franken ) sind herzlich willkommen.

Supporter-Protokoll

Die 40. GV, s‘isch e gueti Wahl, findet statt im Gmeindrotssaal.

Es Glesli Wii het dunge uf üs gwartet de si mir mit de Traktande gstartet.

Leider isch s‘Jörg Ruth vo üs gange mir si für ne Truurminute derzue ufgstange.

Dr Äschimaa Willi, das isch keis müesse darf hüt 35 Mieglieder begrüesse.

8 Mitglieder hei sech öppis angers vorgnoh und si drum nit a üsi Versammlig cho.

Dr Bume Roli isch gwählt als Stimmezähler är macht dä Job de sicher ohni Fähler.

Dr Mani liest sis Protokoll, das isch nit d’Norm denn es isch gschribe in Värsliform.

Im Johresbricht vom Presidänt, do cha me gseh was s’ganze Johr im Verein isch gscheh.

Mir si uf keim sinkende Schiff dr Kassier het d‘Finanze im Griff.

Dr Martin duet sich bi aune härzlich bedanke wo scho izahlt hei die hundert Franke.

S’Bruggmann Ursi het als Revisorin brichtet und het die Ufgab, au no sehr guet dichtet.

Mir heisse willkomme die elf Neue und düe üs somit zu 93 Supporter freue.

Damit mir bim laufe au chli chöi diskutiere tüe mir wieder einisch e Wanderig organisiere.

Im Verschiedene het dr Marti Mike gseit was im FC Zuchu so alles geiht.

Dr FC cha, wenn aues guet duet glinge, ab Oktober uf em neue Kunschtrase springe.

Wenn de länge duet, das liebe Gäld gits für d’Juniore aus es Plastikfäld.

Dr Amme isch ä gschikte Kärli, är verzöut üs keini Märli.

Är duet üs Zuchu vorstelle und vo früechere Zyte verzelle.

Es auts Föteli, das isch här scho lang zeigt bim Näf Otti, dr Bahnübergang.

D’Scintilla het, me dänkt nümm dra, für d’Arbeiter e eigeti Haltstell gha.

Mit de Baute a dr Aare, sötts üs glinge neui Gsichter uf Zuchu z’bringe.

Dr Badineubau isch uf guetem Wäg und isch eventuell ab em Juni zwäg.

Dr Stefan het üs sini Lüchttürm zeigt und si Uftritt de am Änd zue geiht.

Für das interessante Vorträge düe mir mit Applaus , merci säge.

D’GV isch jetz fertig und au glunge das hei alli Supporter gfunge.

Mir hei de is Boccalino disloziert dört wird üs e feini Pasta serviert.

Bi Bier und Wy, nach däm guete Ässe, si mi no gmüetlich zämegsässe.

Mani Wingeier, Zuchu