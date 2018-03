Am 21.3.2018 lud der Verein claro Weltladen Aarau zu seiner 40. Generalversammlung ins Comitato ein.

Die anwesenden Mitglieder erhielten einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr 2018.

Es handelt sich um ein wichtiges Vereinsjahr, denn es wird 40 Jahre claro Aarau gefeiert.



Am 15. April 1978 um 9 Uhr morgens wurde der Dritte Welt Laden Aarau am Storchengässli 8 eröffnet. Aus ursprünglich vier Öffnungstagen, hauptsächlich am Nachmittag, wurden klassische Ladenöffnungszeiten. Das Sortiment hat sich in all den Jahren erweitert. Conny Höner zeichnet sich seit 8 Jahren als Ladenleiterin verantwortlich und dreizehn freiwillige Mitarbeitende arbeiten mit viel Elan im Laden mit.

Der claro Weltladen Aarau konnte im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise nochmals leicht steigern.

Die fünf Mitglieder aus dem bisherigen Vorstand mit Conny Höner (Ladenleitung), Barbara Stettler (Aktuarin), Dominique Haslebacher (Marketing/Werbung), Bernhard Kappeler (Kassier) und Christoph Schmid (Präsident) wurden im Vorstand bestätigt.



Es wurde auf folgende Neuerungen hingewiesen: claro Weltladen ist seit 2017 Mitglied beim ZENTRUM Aarau. claro Weltladen wird dieses Jahr beim Musig i de Altstadt mit dabei sein. Am 8. September wird es zum 40 Jahre Jubiläum Aktivitäten geben.



Anschliessend nutzten viele Mitglieder die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Nachtessen im Comitato und zu einem regen Gedankenaustausch.

Christoph Schmid