Zum 4. Mal trafen sich die Judokas von den Trainings in Muri und Boswil zu einem gemeinsamen Training. Diesmal fand das Training am 15.November 2018 in Boswil statt. Zahlreiche kleine und grosse Judokas nahmen an diesem Training teil. Geleitet wurde es von Florian. Nach einem Aufwärmen ging es dann schon an eine neue Technik zu erlernen. Schritt für Schritt näherten sie sich dann der Technik Eri-seio-nage (ab 5Kyu = gelb Gurt) und O-soto-gari (6. Kyu = weiss Gurt). Zur Auflockerung gab es immer wieder Boden-Randori. Am Ende des Trainings gab es noch eine kurze Ansprache durch die Präsidentin und nach dem Matten Verräumen gab es für alle Punsch und Kuchen.