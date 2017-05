Der Turnverein Niederrohrdorf führte zusammen mit dem Aargauer Turnverband vergangenes Wochenende die Aargauer Kantonalmeisterschaft im Einzelgeräteturnen in der modernen Mehrzweckhalle Rüsler in Niederrohrdorf durch.

Am Wettkampf konnten die Niederrohrdorfer Geräteturner an die sehr guten Resultate der bisherigen Wettkampfsaison anknüpfen. 22 Turner aus der eigenen Riege starteten erfolgreich am Wettkampf. Es gab mit Andrin Pfaffen auf Rang 3 und Samuel Sidler mit Rang 2 in den Kategorien K1 und K5 zwei Vize-Aargauermeister! Dazu noch einen 3. Rang im K3 von Noah Benzenhofer, 0.05 Punkte vor seinem Vereinskollegen Maurice Jegge. Zudem erturnten sich noch 9 weitere Turner des Turnverein Niederrohrdorf eine Auszeichnung.

Insgesamt zeigten über 300 Turner an zwei Tagen ihre Übungen an den fünf Geräten. Am Samstag zeigte sich für die jüngeren Turner der Kategorien K1 bis K3, ob sich ihr fleissiges Training (meist mehrere Tage pro Woche) gelohnt hatte. Die höchste Gesamtpunktzahl erreicht am Samstag Levin Glatz vom STV Wettingen mit 47.25 in der Kategorie K2.

Am Sonntag starteten dann die Turner der Kategorien K4-K7 und KH. In allen Kategorien konnten sich die Aargauer gegen die Turner aus den Gastvereinen durchsetzen und der Goldmedaillengewinner konnte auch immer den Titel “Aargauermeister im Einzelgeräteturnen” für sich beanspruchen. Der Aargauermeister in der höchsten Kategorie 7 heisst Simon Müller und kommt vom STV Wettingen. Er erreichte die Gesamtpunktzahl von 47.05 und erhielt als Preis einen Flug für zwei Personen nach Bordeaux.

Beim Winners-Final durften sich dann pro Gerät die zwei besten Turner im direkten Duell messen. Unter den Augen von 4 Wertungsrichtern und einem gespannten Publikum zeigten die Turner vom STVWettingen, Gränichen STV und TSVRohrdorf nochmals Spitzenleistungen. Die höchste Note im Winners-Final sicherte sich Florian Süess, STV Wettingen am Barren mit 9.85 Punkten.

Detaillierte Ranglisten und Impressionen sind online auf amgetu.ch zu finden. Wir bedanken uns auch bei allen Sponsoren und Gönnern sowie bei unseren Helfern!

Der Anlass wurde bereits zum sechsten Mal durch den Turnverein Niederrohrdorf durchgeführt und das erfahrene Organisationskommittee freut sich auf eine weitere Durchführung im 2018.

Fabian Vogler

Stefan Gasser