Am diesjährigen Kreisunihockey-Turnier nahm der Sportverein Fislisbach mit 8 Mannschaften teil und erzielte erneut sehr gute Resultate. Am Vormittag erspielten sich die Mädchen den hervorragenden 2. Platz. Bei den Knaben waren gleich drei Mannschaften heiss auf die begehrten Podestplätze. Eine Mannschaft liess sich dies Verlockung nicht entgehen. Sie kämpften sich Spiel für Spiel in den Final, welchen sie dann schlussendlich nach einem regelrechten Krimi und anschliessendem Penaltyschiessen für sich entscheiden konnten - 1. Platz! Für die beiden "jüngsten" Mannschaften reichte es schlussendlich für die Plätze 6 und 7.



Am Nachmittag trafen dann die älteren Kids in der Turnhalle in Niederrohrdorf ein. Ihnen stand keine leichte Aufgabe bevor, galt es doch die Vorjahressiege in ihrer Kategorie zu verteidigen. Bei den Mädchen wie bei den Jungs kämpften die Fislisbacher mit je zwei Mannschaften um den Sieg. Die eine Mädchenmannschaft erreichte den 3. und die zweite den 6. Rang. Bei den Jungs lief es ebenfalls grossartig. Souverän schaffte es die eine Mannschaft in den Final, wieder einmal gegen Niederrohrdorf. Und auch diesmal hiess der Sieger Fislisbach! Die zweite Mannschaft erreichte den guten 5. Schlussrang.



Von acht teilnehmenden Mannschaften erreichten drei Mannschaften einen Podestplatz und somit können diese am Kantonalen Unihockeyfinal vom 18. März 2018 in Schöftland teilnehmen.



(geschrieben von Tanja Lepri)