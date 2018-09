Am vergangenen Samstag den 01.09.2018 trafen sich 24 motivierte Kinder mit Ihren 3 Jugileiter um 08:40 Uhr in Eiken. Gemeinsam fuhren wir danach mit den Autos an die Fricktaler Games in Wölflinswil.

Obwohl das Wetter nicht so sicher war was es wollte freuten sich die Kinder in den 4 Gruppen auf Ihre Disziplinen. Sie starteten unter anderem in Pendelstafette, Junior Stong Man Run, Bänklifussball, Brennball und Ultimate Frisbee.

Nach einem mehr oder weniger trockenen Wettkampftag haben sich die Kinder zwar nicht so viele Medaillen wie letztes Jahr geholt. Haben aber trotzdem alles gegeben an diesem anstrengenden Tag. So holte doch die U17 Mixed Mannschaft in Ultimate Frisbee den 3 Rang.

Nach diesem anstrengendem und doch einigermassen Trockenem Tag fuhren alle Gemeinsam, erschöpft und etwas durchnässt nach Hause.