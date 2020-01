20. ordentliche Generalversammlung des STV Lostorf

Mutationen im Vorstand des Turnverein STV Lostorf im Rahmen der Generalversammlung

Kürzlich konnte anlässlich der 20. Generalversammlung des STV Lostorf unsere Präsidentin, Daniela Frey, 80 Aktiv-, Ehren-, Frei- und Passivmitglieder sowie Gäste begrüssen. Es durfte wieder auf ein ereignis- und erfolgreiches Turnjahr zurück geblickt werden.

Einige Höhepunkte möchten erwähnt sein: das alljährliche STV Unihockeyturnier, der Plauschabend und als ganz besonderes Highlight das eidgenössische Turnfest in Aarau, bei welchem der STV Lostorf als Teilnehmende und Helfer aktiv mitgewirkt hat. Ein weiterer Höhepunkt stellte die Turnerunterhaltung dar, welche als Premiere mit dem SATUS Lostorf über die Bühne ging.

In den Vereinsgruppen MUKI, KITU, Jugi Mädchen klein, Jugi Mädchen gross, Jugi Knaben, Unihockey, Volleyball Schüler, Volleyball Juniorinnen U17, Volleyball 3. Liga, Volleyball 4./5. Liga, Volleyball ü32 (Seniorinnen), Jungturner, Turnerinnen und Turner wurde fleissig trainiert und geschwitzt sowie das Gesellige gepflegt.

Am Abend der Generalversammlung durften wir 9 bestehende Mitglieder aufgrund der Erreichung des 16. Altersjahres sowie 3 Neumitglieder offiziell in unseren Verein willkommen heissen.

Im Vorstand gab es diese Jahr 3 Mutationen: Petra Schaller trat als TK-Koordination zurück, Laura Balz, als Aktuarin und Stephanie Kappeler demissionierte als Kassierin. Mit Marcel Blechschmidt als TK-Koordination, Yara Rindlisbacher als Aktuarin und Dirk Huneke als Kassier konnten neue Gesichter im Vorstand willkommen geheissen werden. Der Vorstand setzt sich für das Vereinsjahr 2020 wie folgt zusammen: Daniela Frey, Präsidentin; Yara Rindlisbacher, Aktuarin; Marcel Blechschmidt, TK Koordination; Bettina Guldimann, Anlässe; Aline Rippstein, Kommunikation + Dirk Huneke, Kassier.

Im TK (technische Kommission) gab es nebst des Amtes der TK-Koordination keine weiteren Mutationen. Das TK setzt sich wie folgt zusammen: Marcel Blechschmidt, TK Koordination; Abteilungsleitung TurnerInnen, Iwan Zimmermann; Susanne Rindlisbacher, Abteilungsleitung Jugend; Tanja Hasenfratz, Abteilungsleitung Volleyball; Adrian Rippstein, Abteilungsleitung Unihockey; Gaby Hurschler, Protokoll.

Eine grosses Dankeschön gilt allen LeiterInnen, Vorstands- und TK-Mitgliedern für Ihr Engagement im Turnverein, für die unzähligen Stunden, die ihr jedes Jahr für den STV Lostorf investiert. Ein MERCI an alle Vereinsmitglieder – ohne Hilfe von euch würde ein Verein in dieser Form nicht bestehen.

Die nächsten Anlässe stehen bereits vor der Tür und folgen Schlag auf Schlag: das STV Unihockeyturnier, die Mithilfe am Argovia-Kids-Cup und der Plauschabend sowie die Teilnahme am Jugi-Spieltag in Winznau.

Die Versammlung wurde mit einem leckeren Nachtessen, welches durch den Verein offeriert wurde, eröffnet. Abgerundet wurde der Abend mit verschiedensten süssen Versuchungen und gemütlichem Beisammensein.

Für den Turnverein STV Lostorf,

Daniela Frey