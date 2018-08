Seit 20 Jahren gibt es die Geräteriege des Vereins Lohn-Ammannsegg bewegt. Zu diesem Anlass und im Hinblick auf das eidgenössische Turnfest im nächsten Jahr haben wir uns neu eingekleidet. Dies war möglich dank der Hilfe unserer treuen Sponsoren Valiant Bank, Thom’s Fahrschule und Hugi Möbel- und Bauschreiner. Wir konnten uns bereits an zwei Wettkämpfen in unserer neuen Kleidung präsentieren und freuen uns sehr, über 300 Turnerinnen und möglichst viele Gäste an der 14. kantonalen Herbstmeisterschaft vom 8.September in Lohn-Ammannsegg begrüssen zu dürfen.