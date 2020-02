20. Generalversammlung Schiessverein Gansingen

An der gut besuchten Generalversammlung 2020 konnte der Präsident, Sebastian Boutellier, auf ein positives Vereinsjahr 2019 zurückblicken, fünf neue Vereinsmitglieder gewinnen und sich auch bei vielen Mitgliedern für ihre grosse Mithilfe bedanken.

Zur 20. Generalversammlung vom Schiessverein Gansingen konnte der Präsident Sebastian Boutellier vor kurzem 41 Mitglieder in der Schützenstube GSA Sparblig begrüssen. Ein recht herzliches Willkommen galt auch der Fahnengotte Margrit Schaffner und dem Fahnengötti Hugo Erdin. Nach einem sehr feinen Nachtessen führte Sebastian rasch und gekonnt durch die ersten Traktanden der GV. Leider mussten wir in diesem Jahr Abschied nehmen von Fridolin Erdin und Alfred Oeschger. Beide waren treue und immer engagierte Mitglieder vom Schiessverein Gansingen. Auf ihre Unterstützung konnten wir stets zählen. Wir werden Fridolin und Alfred immer in bester Erinnerung behalten. Zu Ehren von ihnen erhob sich die Versammlung zu einer Gedenkminute.

Bei den Mutationen angekommen zeigte sich zum wiederholten Mal, dass der Schiessverein als Traditionsverein in der Lage ist, auch in naher Zukunft in einem eher schwierigen Umfeld zu bestehen.

Der SV konnte in diesem Jahr gleich fünf Neumitglieder aufnehmen. Die drei Jungschützen Andrin Jappert, Alexander Senn und Robin Moser sowie die Aktivschützen Colette Anliker und Roy Jutzeler wurden mit einem riesigen Applaus in unseren Reihen aufgenommen. Präsident Sebastian überreichte ihnen eine Tafel Ovo-Schokolade und begrüsste die Neumitglieder mit den Worten «mit Ovi chasch es et besser, aber hoffentlich länger».

Dass auch sportlich in der kommenden Saison wieder einiges los sein wird zeigte das Jahresprogramm, welches ohne grosse Einwände einstimmig genehmigt wurde. Neben rund 20 Schiessanlässen, welche zur Jahresmeisterschaft zählen, fehlen auch die traditionellen internen Schiessanlässe wie Cup-Schiessen und Endschiessen natürlich nicht.

Bei den Wahlen angekommen, durfte der Präsident das Wort an den gewählten Tagespräsidenten Hugo Erdin übergeben. Hugo erläuterte, dass sich das Vorstandsmittglied Dieter Meier nicht mehr zur Wahl stellt. Hugo fragte die Versammlung an, wer Dieter im Vorstand ersetzten könnte, leider war die Suche erfolglos. So schritt der Tagespräsident zur Abstimmung der verbleibenden Vorstandsmitglieder, welche in globo mit einem grossen Applaus für eine weitere Amtsperiode gewählt wurden. Präsident Sebastian dankte Dieter für seinen geleisteten Einsatz zu Gunsten des Vereins und wünscht allen Vorstandsmitgliedern weiterhin viel Freude bei der Vorstandstätigkeit.

Beim Traktandum Ehrungen unterliess es Sebastian nicht, allen Mitgliedern, welche den Verein tatkräftig in verschiedenen Ressorts unterstützten, zu danken und ein kleines Präsent zu überreichen. Ebenfalls überreichte er allen «Neu-Seniorveteranen mit Jg. 1950» einen Veteranen-Schnaps.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» konnte Andi Erdin die fertiggestellte, neue Vereinsjacke präsentieren. Andi konnte ebenfalls mitteilen, dass alle Vereinsjacken für die ersten offiziellen Auftritte geliefert werden.

Der Schiessverein wird in diesem Vereinsjahr am Eidg. Schützenfest in Luzern teilnehmen. Organisator Claude Chenaux informierte mit einer Präsentation die anwesenden Schützen über den Stand der Planung. Claude ist überzeugt, dass wir mit einer soliden Vorbereitung ein gutes Resultat erzielen können.

Die GV konnte mit einem guten Schlusspunkt zu fortgeschrittener Stunde zu Ende geführt werden. Der Abend wurde mit einem tollen Dessert, welches durch das Wirteteam Lotti und Ruth zubereitet wurde, beendet.