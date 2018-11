2. Oldies-Night mit DJ Michel Richter

Hits der 50-er bis 80er Jahre

Samstag | 17. November 2018 |

20.00 – 02.00 Uhr | Aula

20.00 – 21.00 Uhr Cüpli-Empfang

Eintritt Fr. 20.– |

Vorverkauf ab 1. November 2018 | Blumengeschäft Blatt und Blüte oder jederzeit auf ticketfrog.ch

Wer gerne zu den grössten Hits aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte tanzt, ist an diesem Abend genau richtig. Die Aula verwandeln wir in eine einzigartige Atmosphäre und DJ Michel Richter (www.musicmagicians.com) sorgt für beste Stimmung. Er legt zu 100 % mit Schallplatten auf, spielt die bekanntesten Hits der 50-er bis 80-er Jahre und lässt alle in herrlichen Erinnerungen schwelgen.

Veranstalter: Kultur in Gränichen